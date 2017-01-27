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Культура

Открыта продажа билетов на «Пещное действо» в Приказной палате Псковского кремля

В продажу поступили билеты на уникальное событие – концертное исполнение Пещного действа ансамблем древнерусской музыки «Сирин». Мероприятие пройдёт в рамках XXIV Пушкинского фестиваля 9 февраля в 19:00 в Приказной палате Псковского кремля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Пещное действо – богослужебный чин древнерусской церкви, заимствованный из Византии и бывший в употреблении до середины XVII века. Название Действа происходит от существительного печь, или, по-церковнославянски, пещь. Оно основано на библейской истории, изложенной в третьей главе книги пророка Даиила. Здесь повествуется о чудесном спасении трёх отроков из раскалённой печи, вверженных туда по приказанию царя Навуходоносора потому, что они отказались поклониться золотому идолу. Но Бог послал ангела в печь, который угасил пламя внутри. Отроки воспели благодарственную песнь Богу. Навуходоносор, удивившись, что отроки живы, повелел им выйти из печи. Удостоверившись, что они остались невредимы и даже их одежды не были затронуты огнём, царь прославил истинного Бога.

«Пещное действо – явление уникальное, - отметили организаторы. - Являясь частью богослужения (действо проходило один раз в году перед Рождеством на Всенощной во время Седьмой и Восьмой песен канона), оно в то же время было зрелищно, так как содержало драматический показ событий. Настоящий огонь от печи, бесстрашные юные отроки, комично-коварные халдеи, спуск ангела с громом – всё это производило неизгладимое впечатление на собравшихся. В то же время, певческая часть действа сложна и изысканна, она вобрала в себя всё самое интересное, что было в древнерусской музыке – знаменный и большой знаменный роспевы, и искусное демественное многоголосие».

Ансамбль древнерусской духовной музыки «Сирин» начал работу по реконструкции «Пещного действа» в 1999 году. Первый раз чин был показан на III Всемирной театральной Олимпиаде в Москве в 2000 году в рамках программы театра «Школа драматического искусства» Анатолия Васильева. Тогда были расшифрованы «росные» стихи (9 специальных стихир) и реконструированы 7 и 8 отроческие песни, которые считались утерянными. Следующий показ «Пещного действа» был в 2010 году в Польше, на фестивале сакральной музыки в городе Ярославе. К этому времени Полина Терентьева – музыковед и певица ансамбля заново расшифровала «росные стихи», нашла и расшифровала считавшиеся утерянными «отроческие песни». В настоящее время зрители увидят третью редакцию чина, где выверены и уточнены певческие и обрядовые детали, заменены некоторые песнопения. Из постановки исключены некоторые моменты, связанные непосредственно с присутствием патриарха и священническими молитвами, которые читаются только в реальной службе.

Из интервью руководителя ансамбля «Сирин» Андрея Котова сайту «Православие.ру»: «У нас ушло почти 9 лет на то, чтобы воедино собрать Пещное действо: найти все песнопения, которые туда входят. Конечно, нам помогали многие замечательные теоретики музыки. Начиналось всё это с Альбины Никандровны Кручининой, руководителя кафедры древнерусской музыки Санкт-Петербургской консерватории, которая сначала нам показала «росные стихи» и как бы «заразила» нас этим поиском. А потом уже Полина Терентьева, которая поет у нас в ансамбле (она – наш замечательный теоретик и наша певица) стала целенаправленно заниматься поисками и нашла демественное четырехголосие, нашла совершенно потрясающие распевы Пещного Действа».

Количество билетов небольшое – около пятидесяти штук. Купить их можно в кассе театра и на официальном сайте фестиваля.

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Открыта продажа билетов на «Пещное действо» в Приказной палате Псковского кремля Научная конференция «Литургия и театр» откроется в Пскове 9 февраля На Пушкинском театральном фестивале в Пскове заработает режиссёрская лаборатория Проданы все билеты на спектакли, которые пройдут на малой сцене театра в рамках Пушкинского фестиваля Пушкинский театральный фестиваль вошел в список лучших событий февраля в России Выставка «Другой Пушкин» откроется 3 февраля в псковской галерее «Цех» Благотворительный концерт даст в Пскове камерный хор Смольного собора Санкт-Петербурга Расписание лекций и творческих встреч Пушкинского театрального фестиваля
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