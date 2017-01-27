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Общество

Псковские работодатели смогут подавать электронные декларации соответствия условий труда госнормативам

С 30 января планируется переход на ведение реестра деклараций соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда через модуль «Декларации соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в государственной инспекции труда в Псковской области.

Доступ к ведению реестра деклараций осуществляется через сайт.

Модуль электронных деклараций соответствия условий труда делает возможным приём от работодателей деклараций в электронном виде на официальном сайте Федеральной службы по труду и занятости.

Работодатель может подать декларацию в адрес Государственной инспекции труда в Псковской области на бумажном носителе либо прислать в электронном виде, подписав электронно-цифровой подписью (ЭЦП).

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