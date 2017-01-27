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Общество

Будущим псковским медикам рассказали о вреде наркотиков

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области  организовали  для студентов антинаркотическую акцию  «Не допустить беды!».

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, полицейские встретились с первокурсниками Псковского медицинского колледжа. В ходе мероприятия представители  Управления по контролю за оборотом наркотиков подчеркнули, что наркомания подрывает физическое и нравственное здоровье нации. «Наркоман губит не только себя, он становится еще и причиной распространения таких опасных заболеваний как  гепатит, СПИД и других», - отметили полицейские.

Студентам продемонстрировали презентацию по антинаркотической теме. Также гости ответили на вопросы учащихся, которые возникли в ходе дискуссии.

Отметим, что целю акции «Не допустить беды!» было формирование в молодежной среде антинаркотической позиции, пропаганда здорового образа жизни, повышение уровня правовой грамотности молодежи, а также предупреждение правонарушений и преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

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