Будущим псковским медикам рассказали о вреде наркотиков

15:02, 27 января 2017, ПАИ

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области организовали для студентов антинаркотическую акцию «Не допустить беды!».

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, полицейские встретились с первокурсниками Псковского медицинского колледжа. В ходе мероприятия представители Управления по контролю за оборотом наркотиков подчеркнули, что наркомания подрывает физическое и нравственное здоровье нации. «Наркоман губит не только себя, он становится еще и причиной распространения таких опасных заболеваний как гепатит, СПИД и других», - отметили полицейские.

Студентам продемонстрировали презентацию по антинаркотической теме. Также гости ответили на вопросы учащихся, которые возникли в ходе дискуссии.

Отметим, что целю акции «Не допустить беды!» было формирование в молодежной среде антинаркотической позиции, пропаганда здорового образа жизни, повышение уровня правовой грамотности молодежи, а также предупреждение правонарушений и преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.