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В Черёхе поймали подростков и мужчину с дочерью, переходивших пути перед приближающимся поездом

С 23 января по 1 февраля ОАО «РЖД» проводит декадник «Внимание! Поезд!» с целью профилактики травмирования граждан на полигоне Октябрьской железной дороги. В рамках  профилактической работы сотрудники ОДН Псковского линейного отдела МВД России на транспорте совместно с сотрудниками Псковской дистанции пути ПЧ-26 провели профилактический рейд с целью выявления несовершеннолетних, нарушающих правила безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта.

Как сообщили Псковскому агентству информации в отделе, в ходе рейда выявили трех несовершеннолетних в возрасте от 11 до 14 лет, которые осуществляли переход железнодорожных путей на станции Черёха по переезду при запрещающих световых и звуковых сигналах светофора перед приближающимся грузовым составом. Тем самым подростки подвергли свою жизнь и здоровье опасности. За данное правонарушение родителей несовершеннолетних привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

Также был выявлен 34-летний гражданин, который при аналогичных обстоятельствах перешел пути на станции Череха перед близко идущим поездом вместе со своей 6-летней дочерью. За данный проступок отца привлекли к ответственности. За данное правонарушение законодательством предусмотрено наказание в виде предупреждения или штрафа от 100 до 500 рублей.

Сотрудники Псковского ЛО МВДЛ России на транспорте и ОАО РЖД напомнили, что в 2015 году был зарегистрирован трагический случай, когда на железнодорожном переезде были смертельно травмированы женщина со своей 2-летней дочерью. В связи с этим внимание родителей обратили на усиление контроля за проведением досуга своих детей, особенно при нахождении на объектах железнодорожного транспорта.

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