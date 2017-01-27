Послушать авторскую песню на пластинках приглашает Псковская областная библиотека
29 января в 14:00 в Псковской областной библиотеке (Псков, улица Профсоюзная, 2) состоится заседание клуба любителей виниловых пластинок «Эдисон». Темой встречи станет авторская песня, сообщили Псковскому агентству информации в библиотеке.
Отдел литературы по культуре и искусству располагает большой коллекцией грампластинок с записями авторских песен, на заседании прозвучат записи из музыкального фонда библиотеки.
На заседание клуба приглашаются все желающие. Телефон для справок: 72−84−06.