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Общество

Послушать авторскую песню на пластинках приглашает Псковская областная библиотека

29 января в 14:00 в Псковской областной библиотеке (Псков, улица Профсоюзная, 2) состоится заседание клуба любителей виниловых пластинок «Эдисон». Темой встречи станет авторская песня, сообщили Псковскому агентству информации в библиотеке.

Отдел литературы по культуре и искусству располагает большой коллекцией грампластинок с записями авторских песен, на заседании прозвучат записи из музыкального фонда библиотеки.

На заседание клуба приглашаются все желающие. Телефон для справок: 72−84−06.

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