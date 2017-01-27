В Пскове открылась выставка, посвящённая выжившим в блокаду Ленинграда

17:33, 27 января 2017, ПАИ

В Пскове в мемориальном музее-квартире архитектора–реставратора Юрия Спегальского на Октябрьском проспекте в рамках акции «Хлеб той зимы» проекта «Чтобы помнили…», посвящённой Дню полного снятия блокады Ленинграда, открылась выставка «Юрий Спегальский и Ольга Аршакуни: блокадные страницы». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского музея.

На выставке представлены предметы, переданные Псковскому музею-заповеднику псковичами, которые пережили Ленинградскую блокаду, а также личные вещи архитектора-реставратора Юрия Спегальского и его супруги архитектора Ольги Аршакуни, связанные с самым трагическим периодом их жизни.

Среди экспонатов - подлинная оловянная миска, из которой всю блокаду питался один из тех, кто так же, как и бывшие хозяева мемориальной квартиры на Октябрьском проспекте в Пскове, смог пережить это трудное время. В этой же витрине военное издание книги Ольги Берггольц «Ленинградский дневник» и отдела редких книг Псковского музея-заповедника.

На выставке также представлена знаменитая медаль «За оборону Ленинграда», которая была утверждена 22 декабря 1942 года и которой за годы войны были награждены более 600 тысяч человек, в том числе Юрий Спегальский и Ольга Аршакуни.

Вдобавок музей выставил на всеобщее обозрение подлинное удостоверение Юрия Спегальского, разрешавшее ему заниматься светомаскировкой исторических зданий в осаждённом Ленинграде.

Среди предметов, которые передали в Псковский музей-заповедник пережившую Ленинградскую блокаду псковичи, бисерное ожерелье-змейка погибшей от голода девушки и другие вещи, найденные при трагических обстоятельствах и сохранённые родственниками жертв Блокады.

Выставка продлится до 15 февраля, её можно посетить бесплатно при условии приобретения билета в Псковский музей-заповедник.