Великолучан просят сдать ненужные вещи в Центр социального обслуживания

16:04, 27 января 2017, ПАИ

Великолучан просят сдать ненужные одежду, обувь и игрушки в хорошем состоянии в Центр социального обслуживания. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Лишние вещи годами копятся на наших полках и дачах, в то время как в городе есть множество людей, которым они необходимы», - отметили в центре. Приносить вещи можно по адресу: Великие Луки, проспект Гагарина, 8, телефон: 3-93-50; улица Вокзальная, дом23, телефон: 9-26-56.

Вещи передадут тем, кто в них действительно нуждается.