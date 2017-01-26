Колумбийские цветы не пустили в Россию специалисты псковского Россельхознадзора

15:51, 27 января 2017, ПАИ

Специалисты отдела карантинного фитосанитарного контроля на Государственной границе РФ Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям в многостороннем автомобильном пункте пропуска Бурачки (Себежский район) 26 января запретили ввоз из Чехии партии свежих срезов цветов. В партии были более 115 тысяч цветов, выращенных в Эквадоре, Колумбии и Нидерландах, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления.

Причиной запрета стало превышение фактического количества перемещаемой продукции на 10% от числа, указанного в предоставленном фитосанитарном сертификате. Цветы вернули на сопредельную территорию.

Кроме того, в МАПП Бурачки был запрещён ввоз из Латвии партии семян овощных культур весом более 4 тонн. Произведены они были в Дании.

Причиной запрета было нарушение целостности груза. Товар также вернули на сопредельную территорию.