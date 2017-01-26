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Экономика

Псковские специалисты вернули в Белоруссию более 21 тонны пшеницы

В контрольном пункте в деревне Долосцы Себежского района запретили ввоз из Белоруссии более 21 тонны пшеницы. Автотранспортное средство с фуражным зерном задержали правоохранительные органы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям

Причиной запрета стало отсутствие фитосанитарного сертификата. Решение о запрете приняли согласно пункту 3.7.1 «Положения о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной территории Евразийского экономического союза». В рамках соблюдения законодательства Российской Федерации, задержанный груз растительного происхождения вернули  на сопредельную территорию, виновное лицо привлекли к административной ответственности.

Кроме того, в деревне Лобок Невельского района по той же причине не пропустили из Белоруссии партию свежих яблок весом 2 тонны.

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