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Общество

1 февраля в Псковской области стартуют заочные туры конкурсов педагогического мастерства

1 февраля в Псковской области стартуют заочные туры региональных этапов всероссийских конкурсов педагогического мастерства «Учитель года России- 2017», «Воспитатель года России-2017», «Мастер года- 2017». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Управлении образования Псковской области.

Сайт педагогический конкурсов региона - http://competition.pskovedu.ru/.

С нормативными документами о проведении педагогических конкурсов можно ознакомиться здесь.

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