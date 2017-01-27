1 февраля в Псковской области стартуют заочные туры конкурсов педагогического мастерства

16:44, 27 января 2017, ПАИ

1 февраля в Псковской области стартуют заочные туры региональных этапов всероссийских конкурсов педагогического мастерства «Учитель года России- 2017», «Воспитатель года России-2017», «Мастер года- 2017». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Управлении образования Псковской области.

Сайт педагогический конкурсов региона - http://competition.pskovedu.ru/.

С нормативными документами о проведении педагогических конкурсов можно ознакомиться здесь.