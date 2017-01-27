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Общество

Участникам обороны и жителям блокадного Ленинграда вручили благодарственные письма администрации Псковской области

27 января в Пскове состоялся традиционный торжественный прием ветеранов Великой Отечественной войны — участников обороны Ленинграда и жителей блокадного города. На мероприятие в Городской культурный центр пришли более 70 ветеранов-блокадников, которые проживают в Пскове. Многим из них уже более 80 лет, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

От имени губернатора Псковской области Андрея Турчака и себя лично с 73-й годовщиной полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады собравшихся поздравил начальник Главного государственного управления социальной защиты населения региона Армен Мнацаканян. Он пожелал присутствующим здоровья, благополучия и вручил отдельным участникам встречи благодарственные письма администрации Псковской области за вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения.

«Я искренне рад быть сегодня вместе с вами. Вы — живые свидетели тех страшных лет. И мы очень хотим, чтобы вы жили долго и счастливо», — сказал он.

Всего в настоящее время в Псковской области проживают 634 ветерана Великой Отечественной войны — участника обороны Ленинграда и жителей блокадного города, из них в Пскове — 157 человек.

Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Это самая продолжительная и страшная осада города за всю историю человечества. Люди остались в городе без еды, тепла, электричества и водопровода. По разным данным, за годы блокады погибли от 600 тысяч до 1,5 млн человек. Большая часть горожан умерла от голода.

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