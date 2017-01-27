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Общество

Псковская областная библиотека ищет молодых интернет-экспертов

Псковская областная универсальная научная библиотека объявляет конкурс для молодых жителей Псковской области от 14 до 16 лет. Участникам конкурса необходимо поделиться информацией об интересных, полезных, информативных, развлекательных и безопасных сайтах к которым они чаще всего обращаются и которым они доверяют, рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе библиотеки.

10 финалистов конкурса станут соавторами рекомендательной i-коллекции «Псковичи о том, как правильно и не скучно жить в Рунете». Все участники конкурса получат электронный сертификат, а четыре победителя - специальные призы и дипломы.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить онлайн­­-заявку и предложить свою коллекцию сайтов по следующим направлениям: «Лучший сайт для образования и самообразования»; «Лучший сайт о гаджетах и технологиях»; «Лучший сайт о ЗОЖ (Здоровый Образ Жизни)»; «Лучшее молодёжное интернет-СМИ»; «Лучший сайт о книгах (в том числе электронные библиотеки)»; «Лучший сайт о путешествиях»; «Лучший сайт для проведения свободного времени»; «Лучший сайт для интеллектуальных занятий»; «Лучший сайт для творчества»; «Лучший сайт об играх»; «Лучший сайт о популярной науке»; «Самый полезный сайт на разные случаи жизни».

Заявки принимаются с 31 января по 7 февраля.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону 72-84-15 или с помощью электронной почты koroleva@pskovlib.ru/ Ирине Королёвой, куратору конкурса.

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