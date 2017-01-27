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Общество

В Пскове состоялся торжественный прием главы города в честь 73-летия снятия блокады Ленинграда

Сегодня, 27 января, в Пскове прошел торжественный прием главы города, приуроченный к 73-ей годовщине снятия блокады Ленинграда. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, глава Пскова Иван Цецерский передал   слова поздравлений от губернатора региона Андрея Турчака и приветствовал ветеранов -блокадников и защитников города.

«Вы на себе прочувствовали, что значит выстоять. У вас не было детства в привычном понимании этого слова, многие из вас потеряли своих родных и близких, друзей и знакомых. Вы были символом стойкости и мужества для Красной армии, которая 73 года назад прорвала блокаду, вы показали всему миру, что русского человека, невзирая на неимоверные страдания, нельзя сломить», - подчеркнул Иван Цецерский. Он призвал ветеранов – «живых свидетелей тех страшных событий, рассказывать о пережитом современникам, чтобы никто не смел даже думать переписывать историю».

Глава Пскова по традиции поздравил с днем рождения блокадницу Антонину Кондрашину, для которой 27 января является двойным праздником.

Память тех, кто ценой своей жизни отстоял Ленинград, почтили минутой молчания.

«Немыслимое количество людей, которые погибли в блокаду Ленинграда и в целом в Великую Отечественную войну - это цена сегодняшней мирной жизни. Каждый из нас обязан это помнить так же твердо, как 73 года назад вы понимали, что фашизм нужно побеждать, пусть даже неимоверными усилиями», - отметил в своем приветствии глава администрации муниципалитета Игорь Калашников.

Председатель областной общественной организации «Блокадники Ленинграда» Лариса Кравцова выразила благодарность руководству области и города за трепетное отношение к этой памятной дате и к людям, пережившим страшные годы блокады. «Для нас это очень большой праздник, потому что мы остались живы и дали жизнь другому поколению», - сказала она.

Творческие коллективы города поздравили гостей мероприятия музыкальными номерами.

Напомним, блокада Ленинграда длилась 872 дня. За это время погибли более 1 млн. человек. В Псковской области боевые действия против оккупантов вели 29 партизанских бригад, насчитывавших свыше 50 тысяч бойцов. Первый обоз с продовольствием для блокадного Ленинграда был отправлен 5 марта 1942 года из Дедовического района. В настоящее время в Пскове проживает около 160 блокадников.

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