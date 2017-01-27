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Общество

За год Себежская таможня возбудила 117 дел за нарушение правил временного ввоза транспортных средств

В 2016 году на таможенную территорию ЕАЭС в регионе деятельности Себежской таможни ввели 87 тыс. 809 транспортных средств, 22 из них не вывезли. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе таможни, всего за год по результатам таможенного контроля на посту МАПП Бурачки возбудили 117 дел об административных правонарушениях по части 1 статьи 16.18 КоАП РФ (невывоз с таможенной территории Таможенного союза физическими лицами временно ввезенных транспортных средств в установленные сроки).

Также за 2016 год возбудили 8 дел об административном правонарушении по части 2 статьи 16.24 КоАП РФ (передача права пользования или иное распоряжение временно ввезенными транспортными средствами без соблюдения условий, установленных таможенным законодательством).

Себежская таможня усилила контроль применения требований Постановления Правительства Российской Федерации от 17 марта 2015 года № 239 «Об обеспечении исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов при временном ввозе физическим лицом, не имеющим постоянного места жительства в государстве – члене Таможенного союза, второго и последующих транспортных средств для личного пользования, зарегистрированных в иностранных государствах». Так, за прошедший год зафиксировали 108 случаев применения указанного Постановления. Во всех случаях физические лица отказались от внесения обеспечения и были возвращены на территорию Латвии.

При этом в таможне обеспечили возможность подачи лицом при пересечении таможенной границы заявления о продлении до года срока временного ввоза транспортного средства для личного пользования. В 2016 году таможенный пост МАПП Бурачки продлил данный срок в отношении 13 транспортных средств. Сумма таможенных платежей, которая подлежала бы уплате в случае выставления физическому лицу требования об уплате таможенных пошлин и налогов в связи с несоблюдением установленного срока временного ввоза автотранспортного средства, составила бы 10 млн 569 тыс. 845,9 рублей.

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