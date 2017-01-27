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Общество

28 января в Пскове разыграют билеты на Пушкинский театральный фестиваль

28 января в 16:00 в музее Псковского областного театра имени А. С. Пушкина состоится розыгрыш билетов на Пушкинский театральный фестиваль. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области. 

До 27 января в кофейне «Бодрый день» напитки подают в стаканах с логотипом XXIV Пушкинского театрального фестиваля. Любой, кто приобретает кофе в этот период, может заполнить анкету и стать участником розыгрыша билетов на спектакли.

Итоги будут подведены 28 января в музее театра. Десять человек получат по два билета на один из спектаклей фестиваля, другие пятнадцать смогут выиграть сертификаты на кофе. Каждого пришедшего ждет гарантированный приз.

Отметим, что на этот момент заполнено почти сто анкет.

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