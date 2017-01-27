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Общество

В великолукской деревне Суханово провели противопожарный рейд

27 января заместитель начальника и инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Великолукскому, Новосокольническому и Куньинскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Псковской области совместно с врио начальника тыла МО МВД РФ «Великолукский» провели профилактический рейд в жилом секторе в деревне Суханово Шелковской волости. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

В ходе данного рейда осуществили обследование трёх многоквартирных домов, под роспись проинструктировали восемь человек, распространили 16 листовок, четыре памятки о мерах пожарной безопасности, а также провели индивидуальные беседы по соблюдению требований пожарной безопасности в быту. В рамках проведённого инструктажа до населения довели обстановку с пожарами на территории района, рассматривались основные причины пожаров в частном жилом секторе сельских населённых пунктов.

Доведена информация о номерах телефонов для вызова экстренных оперативных служб, обязательные требования пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, безопасного использования электрооборудования, газовых приборов и порядок действий в случае возникновения пожара.

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