Депутаты Константин Болотин и Лидия Драгунова наметили направления совместной работы на округе

17:42, 27 января 2017, ПАИ

Сегодня, 26 января, состоялась встреча депутата Псковского областного Собрания Лидии Драгуновой и депутата Псковской городской Думы Константина Болотина, округа которых территориально совпадают в микрорайоне Завеличье. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Парламентарии обсудили сотрудничество на ближайший год и наметили совместные пути решения тех вопросов, которые требуют безотлагательного действия. В частности, уже на следующей неделе оба депутата, их помощники, а также старшие по жилым домам обойдут все дворовые территории дальнего Завеличья и составят перечень дворов, которые не имеют проекта на капитальный ремонт и реконструкцию. В случае экономии средств во время ремонта или выделения дополнительных средств готовые проекты позволят оперативно вставлять в график работ те территории, которые пока не требуют капитальных ремонтных работ.

Кроме того, Константин Болотин рассказал, что в декабре 2016 года при формировании бюджета Пскова он подал в городскую Думу заявку на капитальный, ямочный ремонты и благоустройство порядка 15 дворовых территорий округа. «Часть дворов не имеют проектно-сметной документации, но убежден, что до начала работ эти документы успеют подготовить и утвердить», - подчеркнул он.

В ходе встречи депутаты пришли к соглашению по совместной работе над внесением поправок в региональный закон «Об административных нарушениях» и обсуждением их на сессии Псковского областного Собрания депутатов. Константин Болотин напомнил, что еще весной он и депутат ПГД Александр Самуйлов начали поступательную работу по усовершенствованию данного закона на примере нарушения тишины в вечернее и ночное время работниками и посетителями бара «Family». «Жильцы дома, за стеной которого расположен этот бар, жаловались на ночной шум. Совместно с прокуратурой Псковской области и города Пскова, Управлением Роспотребнадзора и СМИ нам удалось призвать администрацию данного заведения к ответственности - в баре была усилена шумоизоляция. Но, на мой взгляд, необходимо корректировать некоторые пункты регионального закона, чтобы подобных ситуаций в нашем городе и регионе не повторялось», - отметил Константин Болотин, а Лидия Драгунова добавила, что у нее, как у юриста, имеются собственные предложения по доработке данного закона, которые также будут направлены на устранение шума в вечернее и ночное время вблизи жилых помещений.

Парламентарии также договорились о совместной встрече в самое ближайшее время с активистами домов № 8 и 10 по улице Байкова по вопросу благоустройства их дворовой территории по проекту, предложенному самими гражданами.