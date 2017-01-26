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Экономика

В Острове уничтожили более 12 тонн яблок и томатов

На полигоне твердых бытовых отходов в Острове уничтожили более 12 тонн плодоовощной продукции неизвестного происхождения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Ранее свежие яблоки и томаты ввезли на территорию Российской Федерации из Белоруссии без товаротранспортных и фитосанитарных документов. На упаковочных коробках имелись следы срыва этикеток.

Всю подкарантинную продукцию уничтожили механическим путем.

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