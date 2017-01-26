В Острове уничтожили более 12 тонн яблок и томатов

17:13, 27 января 2017, ПАИ

На полигоне твердых бытовых отходов в Острове уничтожили более 12 тонн плодоовощной продукции неизвестного происхождения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Ранее свежие яблоки и томаты ввезли на территорию Российской Федерации из Белоруссии без товаротранспортных и фитосанитарных документов. На упаковочных коробках имелись следы срыва этикеток.

Всю подкарантинную продукцию уничтожили механическим путем.