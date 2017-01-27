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Общество

Псковичи могут купить Lada Xray с выгодой в 100 тысяч рублей

До конца псковичи могут купить Lada Xray с выгодой в 100 тысяч рублей, сообщили Псковскому агентству информации в «Псков-Ладе».

LADA Xray создан по принципу «Автомобиль – мой второй дом»: интерьер машины комфортен и рационален. В салоне – набор ниш и подстаканников, карман в обивках дверей, выдвижной контейнер под передним пассажирским сиденьем, охлаждаемый перчаточный ящик. В багажнике – крепление для сетки, пластиковые ниши за арками задних колес.

Также в автомобиле: подогрев передних сидений, регулировка водительского сиденья по высоте, обогрев ветрового стекла, датчики дождя и света, центральный замок с дистанционным управлением, наружная кнопка отпирания багажника, климат-контроль, камера заднего вида, ABS, BAS, противобуксовочная система.

Действуют программы утилизации и trade-in. АО «Псков-Лада» - официальный дилер LADA. Псков, ул. Леона Поземского, 112. Телефон 70-10-70.

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