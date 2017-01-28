Новый гостиничный комплекс «Покровский» в Пскове официально получил 4 звезды

01:01, 28 января 2017, ПАИ

Новый гостиничный комплекс «Покровский» в Пскове, открытый накануне Нового года на площади Героев-десантников на базе бывшего психоневрологического интерната, 26 января официально получил категорию «4 звезды». Соответствующие данные внесены в Федеральный перечень туристских объектов. Номер свидетельства в системе классификации объектов туристской индустрии - 550010542.

Присвоенная категория действует до 25 января 2020 года. Экспертизу проводило некоммерческое партнёрство «Северо-Западное региональное отделение Российского союза туриндустрии».

Отметим, категория 4 звезды означает, что гостиница имеет высокий класс, в ней помимо стандартного набора услуг (ежедневной уборки номеров, наличия в номерах санузлов, телевизор, мини-бар или холодильника, а на территории гостиницы — прачечной для постояльцев, бассейна, тренажёрного зала, бизнес-центр, места для предоставляемого гостиницей завтрака) предоставляются специальные услуги (например, спа, массажи, наличие нескольких баров и ресторанов, конференц-залов). Как правило, такая гостиница расположена неподалёку от центра города и имеет хорошее расположение.

Добавим, инвестиционный проект «Реконструкция существующих зданий под «Гостиный двор» по улице Кузнецкой, 2 в Пскове» предполагал создание гостиницы категории «4 звезды» с рестораном и СПА-комплексом на 92 номера (184 места) путем реконструкции существующих строений. Инвестиционный проект включен в перечень объектов туристско-рекреационного кластера «Псковский», который создается в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2014 - 2020 годы)». Основные показатели проекта: Общий объем инвестиций по проекту - около 400 миллионов рублей; количество создаваемых рабочих мест - 100; бюджетный эффект 11 млн рублей в год. Выход на полную производственную мощность - 2017 год. Руководитель инвестиционного проекта выступал известный в Пскове бизнесмен Роман Кухи.