Конкурсы педагогического мастерства стартовали в Пскове

10:01, 28 января 2017, ПАИ

Конкурсы педагогического мастерства «Учитель года», «Воспитатель года» и «Педагогический дебют» стартовали в Пскове 27 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

К конкурсантам и членам жюри с приветственным словом обратился глава Пскова Иван Цецерский: «В нашем городе этот конкурс стал доброй традицией и проводится уже в 22-ой раз. Нет сомнений, что он необходим педагогическому сообществу: с помощью него не только выявляются самые талантливые учителя и воспитатели, но открываются новые методы и формы преподавания. Во время конкурса вы учитесь новациям друг у друга». Глава Пскова пожелал конкурсантам удачи и открыл интеллектуальное состязание.

Со словами приветствия к участникам конкурса также обратился первый заместитель начальника Государственного управления образования Псковской области Геннадий Барышников.

Председатель конкурсного жюри, начальник Управления образования администрации города Пскова Игорь Прокофьев поблагодарил конкурсантов за смелость. «Нужно принять для себя решение участвовать в конкурсе, представить на суд своим коллегам не просто свое мастерство, а что-то новое, чего еще никто не пробовал. Для жюри выбрать лучших будет трудно, потому что в Пскове очень сильные учителя и воспитатели. Мы ежегодно видим это по результатам выпускных испытаний ваших учеников», - отметил он.

Отметим, 27 января начался второй очный этап конкурсов профессионального мастерства, который продлится до 17 февраля. В общей сложности в нем принимают участие 40 конкурсантов: 13 претендентов на звание «Учитель года-2017», «Воспитателем года-2017» стремится стать 8 педагогов, 19 человек поборются за звание «Педагогический дебют-2017». В заочном, отборочном, туре свои силы пробовали десятки учителей и воспитателей практически из всех образовательных учреждений Пскова.