В Пскове открылась выставка «Юрий Спегальский и Ольга Аршакуни. Блокадные страницы»
27 января в мемориальном музее-квартире Юрия Спегальского в Пскове состоялось открытие выставки «Юрий Спегальский и Ольга Аршакуни. Блокадные страницы». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского музея-заповедника, на выставке представлены личные вещи блокадников, воспоминания Ольги Аршакуни, медаль «За оборону Ленинграда», книги о блокаде, фотографии.
В день снятия 900-дневной блокады Ленинграда (27 января 1944 года) выставку посетили псковские школьники.
Выставка «Юрий Спегальский и Ольга Аршакуни: блокадные страницы» будет работать до 15 марта.
Режим работы музея-квартиры: 11:00-18:00, выходные дни – воскресенье, понедельник.
Последний вторник месяца – санитарный день
Стоимость посещения выставки: бесплатно при покупке билета в музей-квартиру.