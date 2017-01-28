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Общество

В Пскове открылась выставка «Юрий Спегальский и Ольга Аршакуни. Блокадные страницы»

27 января в мемориальном музее-квартире Юрия Спегальского в Пскове состоялось открытие выставки «Юрий Спегальский и Ольга Аршакуни. Блокадные страницы». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского музея-заповедника, на выставке представлены личные вещи блокадников, воспоминания Ольги Аршакуни, медаль «За оборону Ленинграда», книги о блокаде, фотографии.

В день снятия 900-дневной блокады Ленинграда (27 января 1944 года) выставку посетили псковские школьники.

Выставка «Юрий Спегальский и Ольга Аршакуни: блокадные страницы» будет работать до 15 марта.

Режим работы музея-квартиры: 11:00-18:00, выходные дни – воскресенье, понедельник.

Последний вторник месяца – санитарный день

Стоимость посещения выставки: бесплатно при покупке билета в музей-квартиру.

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