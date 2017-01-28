Сегодня псковичам расскажут о путешествии в Арктику на велосипеде

11:36, 28 января 2017, ПАИ

Сегодня, 28 января, в медиахолле Псковского драмтеатра в клубе путешествий «Тропы» им. Глеба Травина состоится лекция велопутешественника Ильи Гуревича «В Арктику на велосипеде! Велопутешествие вдоль берега Северного Ледовитого океана». Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, мероприятие пройдет в рамках проекта «Ветка».

На встрече Илья Гуревич расскажет о своих зимних арктических путешествиях по берегам Карского и Восточно-Сибирского морей, о зимней поездке на велосипеде на Полюс Холода, о льдах Байкала, Ладоги и других рек и озер, по которым путешествует на велосипедах команда «ВелоПитер». В состав команды вошли три человека: Илья Гуревич, Михаил Каменцев и Дмитрий Кимбер.

Начало - в 18.00. Вход свободный.

Напомним, что проект «Ветка» предоставляет возможность художникам, писателям, путешественникам, ученым, режиссерам, дизайнерам и многим другим интересным людям беспрепятственно и бесплатно приехать в Псков из других городов с целью поделиться своими знаниями и идеями с жителями города.