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Общество

Сегодня псковичам расскажут о путешествии в Арктику на велосипеде

Сегодня, 28 января, в медиахолле Псковского драмтеатра в клубе путешествий «Тропы» им. Глеба Травина состоится лекция велопутешественника Ильи Гуревича «В Арктику на велосипеде! Велопутешествие вдоль берега Северного Ледовитого океана». Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, мероприятие пройдет в рамках проекта «Ветка».

На встрече Илья Гуревич расскажет о своих зимних арктических путешествиях по берегам Карского и Восточно-Сибирского морей, о зимней поездке на велосипеде на Полюс Холода, о льдах Байкала, Ладоги и других рек и озер, по которым путешествует на велосипедах команда «ВелоПитер». В состав команды вошли три человека: Илья Гуревич, Михаил Каменцев и Дмитрий Кимбер.

Начало - в 18.00. Вход свободный.

Напомним, что проект «Ветка» предоставляет возможность художникам, писателям, путешественникам, ученым, режиссерам, дизайнерам и многим другим интересным людям беспрепятственно и бесплатно приехать в Псков из других городов с целью поделиться своими знаниями и идеями с жителями города.

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