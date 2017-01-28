На месте смертельного ДТП в Псковском районе работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД (ФОТО)

11:52, 28 января 2017, ПАИ

На месте смертельного ДТП в Псковском районе работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства аварии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Напомним, сегодня, 28 января, около 8:30 на 2 километре автодороги Псков – Неелово - Кудина Гора 59-летний мужчина на автомобиле «Сузуки» не справился с управлением и съехал в кювет. В результате транспортное средство перевернулось. Погиб водитель и его 59-летняя пассажирка.