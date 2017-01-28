1
13:29
В Пскове поймали похитителя парфюмерии из магазина на Рижском проспекте
11:52
На месте смертельного ДТП в Псковском районе работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД (ФОТО)
17:49
380 килограмм гашиша и 28 килограмм метамфетамина обнаружили Псковские таможенники в 2016 году
09:10
Пограничники спасли тонущих в Гдовском районе рыбаков на снегоходе
18:04
Прилетит не вдруг волшебник
17:15
Пострадавшего на пожаре в Дновском районе ребенка вертолетом отправили в ожоговый центр Санкт-Петербурга
13:19
Псковская полиция ищет подростка, неоднократно уходившего из дома
Еще новости
Происшествия

На месте смертельного ДТП в Псковском районе работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД (ФОТО)

На месте смертельного ДТП в Псковском районе работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства аварии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области

Напомним, сегодня, 28 января, около 8:30 на 2 километре автодороги Псков – Неелово - Кудина Гора 59-летний мужчина на автомобиле «Сузуки» не справился с управлением и съехал в кювет. В результате транспортное средство перевернулось. Погиб водитель и его 59-летняя пассажирка.

Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

В Пскове поймали похитителя парфюмерии из магазина на Рижском проспекте
28 января 2017
В Пскове поймали похитителя парфюмерии из магазина на Рижском проспекте
На месте смертельного ДТП в Псковском районе работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД (ФОТО)
28 января 2017
На месте смертельного ДТП в Псковском районе работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД (ФОТО) 1
380 килограмм гашиша и 28 килограмм метамфетамина обнаружили Псковские таможенники в 2016 году
26 января 2017
380 килограмм гашиша и 28 килограмм метамфетамина обнаружили Псковские таможенники в 2016 году
Пограничники спасли тонущих в Гдовском районе рыбаков на снегоходе
24 января 2017
Пограничники спасли тонущих в Гдовском районе рыбаков на снегоходе
Пострадавшего на пожаре в Дновском районе ребенка вертолетом отправили в ожоговый центр Санкт-Петербурга
22 января 2017
Пострадавшего на пожаре в Дновском районе ребенка вертолетом отправили в ожоговый центр Санкт-Петербурга
Псковская полиция ищет подростка, неоднократно уходившего из дома
22 января 2017
Псковская полиция ищет подростка, неоднократно уходившего из дома 1
Автомобиль Chevrolet Captiva врезался в столб на улице Труда в Пскове
22 января 2017
Автомобиль Chevrolet Captiva врезался в столб на улице Труда в Пскове 2
Пять нарушителей запрета на катание на лошадях выявили в Детском парке Пскова
21 января 2017
Пять нарушителей запрета на катание на лошадях выявили в Детском парке Пскова 5

Идет загрузка...