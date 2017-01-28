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В Пскове из-за износа трубопровода 2,5 тысячи человек, детский сад и колледж остались без тепла

27 января в 10:20 в Пскове в доме по улице Новгородской, 30а произошла утечка теплоносителя на трубопроводе диаметром 325 мм. Как стало известно Псковскому агентству информации, причиной аварии стал износ трубопровода. В результате без отопления остались 12 жилых домов по улице Н. Васильева, в которых проживают 2 тыс. 580 человек, а также два детский сад № 28 «Искорка» и колледж № 23. В 17:00 аварийно-восстановительные работы завершили, теплоснабжение восстановили в полном объёме.

Кроме того, в Пскове ликвидировали аварию в доме № 46 по улице Вокзальной. 26 января в 20:10 аварийная бригада ООО «Межрегионгаз Псков» из-за утечки в цокольной подводке на вводе газопровода произвела отключение газоснабжения пятиэтажного жилого дома с населением 242 человека. В 18:10 27 января аварийно-восстановительные работы завершили, газоснабжение было восстановлено. 

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