0
13:29
В Пскове поймали похитителя парфюмерии из магазина на Рижском проспекте
11:52
На месте смертельного ДТП в Псковском районе работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД (ФОТО)
17:49
380 килограмм гашиша и 28 килограмм метамфетамина обнаружили Псковские таможенники в 2016 году
09:10
Пограничники спасли тонущих в Гдовском районе рыбаков на снегоходе
18:04
Прилетит не вдруг волшебник
17:15
Пострадавшего на пожаре в Дновском районе ребенка вертолетом отправили в ожоговый центр Санкт-Петербурга
13:19
Псковская полиция ищет подростка, неоднократно уходившего из дома
Еще новости
Происшествия

В Пскове ищут свидетелей наезда на военного регулировщика

В Пскове разыскивают свидетелей ДТП, которое произошло утром 27 января на трассе Псков – Изборск вблизи поворота к деревне Тямша Псковского района. Как сообщается в группе «Жесть по-псковски» в соцсети «ВКонтакте», гражданский автомобиль сбил военного регулировщика во время учений.

Сестра пострадавшего Ольга Александрова просит откликнуться очевидцев аварии. «Может быть, у кого-нибудь есть запись с видеорегистратора момента ДТП или запись, где видно, что военный был без жилета, пришлите, пожалуйста», - написала она в социальной сети.

Фото из группы «Жесть по-псковски» соцсети «ВКонтакте»

В сообщении отмечается, что молодой человек получил перелом двух ног и ключицы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Пскове поймали похитителя парфюмерии из магазина на Рижском проспекте
28 января 2017
В Пскове поймали похитителя парфюмерии из магазина на Рижском проспекте
На месте смертельного ДТП в Псковском районе работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД (ФОТО)
28 января 2017
На месте смертельного ДТП в Псковском районе работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД (ФОТО) 1
380 килограмм гашиша и 28 килограмм метамфетамина обнаружили Псковские таможенники в 2016 году
26 января 2017
380 килограмм гашиша и 28 килограмм метамфетамина обнаружили Псковские таможенники в 2016 году
Пограничники спасли тонущих в Гдовском районе рыбаков на снегоходе
24 января 2017
Пограничники спасли тонущих в Гдовском районе рыбаков на снегоходе
Пострадавшего на пожаре в Дновском районе ребенка вертолетом отправили в ожоговый центр Санкт-Петербурга
22 января 2017
Пострадавшего на пожаре в Дновском районе ребенка вертолетом отправили в ожоговый центр Санкт-Петербурга
Псковская полиция ищет подростка, неоднократно уходившего из дома
22 января 2017
Псковская полиция ищет подростка, неоднократно уходившего из дома 1
Автомобиль Chevrolet Captiva врезался в столб на улице Труда в Пскове
22 января 2017
Автомобиль Chevrolet Captiva врезался в столб на улице Труда в Пскове 2
Пять нарушителей запрета на катание на лошадях выявили в Детском парке Пскова
21 января 2017
Пять нарушителей запрета на катание на лошадях выявили в Детском парке Пскова 5

Идет загрузка...