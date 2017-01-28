В Пскове ищут свидетелей наезда на военного регулировщика

13:10, 28 января 2017, ПАИ

В Пскове разыскивают свидетелей ДТП, которое произошло утром 27 января на трассе Псков – Изборск вблизи поворота к деревне Тямша Псковского района. Как сообщается в группе «Жесть по-псковски» в соцсети «ВКонтакте», гражданский автомобиль сбил военного регулировщика во время учений.

Сестра пострадавшего Ольга Александрова просит откликнуться очевидцев аварии. «Может быть, у кого-нибудь есть запись с видеорегистратора момента ДТП или запись, где видно, что военный был без жилета, пришлите, пожалуйста», - написала она в социальной сети.

В сообщении отмечается, что молодой человек получил перелом двух ног и ключицы.