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Общество

УМВД России по городу Пскову приглашает на службу

В УМВД России по городу Пскову на должности полицейского и полицейского-водителя патрульно-постовой службы требуются граждане в возрасте до 35 лет, не судимые, имеющие общее среднее образование. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Заработная плата - от 22 тысяч рублей. Ежегодный оплачиваемый отпуск составляет 40 календарных дней. Лица, принятые на службу, пользуются бесплатным медицинским обслуживанием и застрахованы государством. Предпочтение отдается гражданам, отслужившим в Вооруженных силах Российской  Федерации.

Обращаться телефону: 59-63-19 (отдел по работе с личным составом УМВД России по городу Пскову).

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