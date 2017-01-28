УМВД России по городу Пскову приглашает на службу

12:54, 28 января 2017, ПАИ

В УМВД России по городу Пскову на должности полицейского и полицейского-водителя патрульно-постовой службы требуются граждане в возрасте до 35 лет, не судимые, имеющие общее среднее образование. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Заработная плата - от 22 тысяч рублей. Ежегодный оплачиваемый отпуск составляет 40 календарных дней. Лица, принятые на службу, пользуются бесплатным медицинским обслуживанием и застрахованы государством. Предпочтение отдается гражданам, отслужившим в Вооруженных силах Российской Федерации.

Обращаться телефону: 59-63-19 (отдел по работе с личным составом УМВД России по городу Пскову).