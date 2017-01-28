Сотрудники псковского отдела Росгвардии задержали преступника, находившегося в федеральном розыске

13:26, 28 января 2017, ПАИ

В Пскове у дома по улице Юбилейной наряд группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» задержал гражданина, находящегося в федеральном розыске. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

Сотрудники Росгвардии в ходе профилактики преступлений и правонарушений в местах особого внимания обратили внимание на мужчину, похожего по приметам на разыскиваемого гражданина. При проверке документов выяснилось, что он действительно находится в федеральном розыске как подозреваемый в совершении преступления на территории Порховского района.

28-летнего мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшей передачи инициатору розыска.