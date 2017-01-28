В Пскове поймали похитителя парфюмерии из магазина на Рижском проспекте

13:29, 28 января 2017, ПАИ

В Пскове сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого в краже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

Наряд группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получил информацию от дежурного пункта централизованной охраны о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в магазине, расположенном на Рижском проспекте. Сотрудники Росгвардии немедленно выдвинулись на место происшествия и задержали подозреваемого в краже парфюмерной продукции.

Для дальнейшего разбирательства 28-летнего подозреваемого доставили в дежурную часть отдела полиции.