В воскресенье в Псковской области ожидается до 3 градусов тепла

17:50, 28 января 2017, ПАИ

29 января на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе составит от -2 до +3 градусов.

Будет дуть ветер юго-западных направлений со скоростью 3-8 метров в секнуду. Атмосферное давление - высокое.