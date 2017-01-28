Прокуратура требует возобновить социальные выплаты работникам Палкинской районной больницы

14:12, 28 января 2017, ПАИ

Прокурор Палкинского района обратился в суд в интересах работников районной больницы на получение ими социальных выплат на оплату жилого помещения, отопления и освещения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной прокуратуре.

В прокуратуре пояснили, что согласно статье 4 регионального закона «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности на территории Псковской области» размер, условия и порядок предоставления компенсации гражданам, относящимся к категориям медицинских работников, устанавливается администрацией области. Мера социальной поддержки предоставляется гражданам в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения. Размер компенсации составляет 1100 рублей.

По обращению работников больницы прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Псковской области. В ходе проверки установлено, что выплата указанных денежных средств руководством ГБУЗ «Псковская межрайонная больница» с октября 2016 года была прекращена. В связи с выявленными нарушениями прав граждан прокурор Палкинского района направил мировому судье заявления о выдаче судебных приказов о взыскании компенсации с Псковской межрайонной больницы.