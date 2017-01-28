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Общество

Псковских водителей призывают быть осторожными на дорогах

Псковских водителей призывают быть осторожными на дорогах. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в связи с неблагоприятными погодными условиями ухудшается видимость на трассах, а транспортные средства становятся менее управляемыми. При таких обстоятельствах риск попасть в дорожно-транспортное происшествие существенно возрастает. В связи с этим водители должны понимать, что следует принимать дополнительные меры безопасности, отметили в полиции.

«Как показывает практика, резкие маневры в транспортном потоке на скользкой дороге – дело рискованное. Это нередко ведет к столкновениям автомашин. На скользкой проезжей части тормозной путь машины, как известно, увеличивается в несколько раз. Многое зависит и от уровня профессиональной подготовки автовладельцев», - рассказали в УМВД.

Поэтому водителям советуют выбирать оптимальный скоростной режим, увеличивать дистанцию до идущих впереди автомобилей, соблюдать требования безопасности при совершении маневров. В обязательном порядке всем сидящим в автомобиле необходимо пристегиваться ремнями безопасности.

«Выезжая на работу или по другим делам, постарайтесь иметь определенный запас времени, чтобы не спешить в пути, поскольку именно спешка зачастую подводит даже водителей со стажем», - добавили в полиции.

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