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В Великих Луках произошла утечка на трубопроводе в доме по улице Гоголя

27 января в 20:10 в городе Великие Луки в доме № 13 по улице Гоголя произошла утечка на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 100 мм. Как стало известно Псковскому агентству информации, в результате аварии без холодного водоснабжения остался дом, в котором проживают 147 человек.

Причиной утечки стал износ трубопровода. Населению обеспечили подвоз воды, сегодня, 28 января, бригада МП «Водоканал» проводит ремонтно-восстановительные работы. 

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