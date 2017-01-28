В Великих Луках произошла утечка на трубопроводе в доме по улице Гоголя
27 января в 20:10 в городе Великие Луки в доме № 13 по улице Гоголя произошла утечка на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 100 мм. Как стало известно Псковскому агентству информации, в результате аварии без холодного водоснабжения остался дом, в котором проживают 147 человек.
Причиной утечки стал износ трубопровода. Населению обеспечили подвоз воды, сегодня, 28 января, бригада МП «Водоканал» проводит ремонтно-восстановительные работы.