Псковичи приглашают проголосовать за лучшие работы на конкурсе социальной рекламы антинаркотической направленности

15:11, 28 января 2017, ПАИ

Псковичей приглашают принять участие в голосовании за лучшие работы на конкурсе социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, всероссийское интернет-голосование проходит с 25 января по 5 февраля на страницах Государственного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России в социальных сетях

В Управлении по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области отметили, что голосование позволит объективно определить финалистов и победителей. Отбор лучших работ проходит в рамках федерального этапа конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни, объявленного Главным управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД России.

Адреса официальных аккаунтов ГУНК МВД России: https://vk.com/gunk_mvd, https://www.instagrame.com/gunk_mvd/.