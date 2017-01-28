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Общество

Псковичи приглашают проголосовать за лучшие работы на конкурсе социальной рекламы антинаркотической направленности

Псковичей приглашают принять участие в голосовании за лучшие работы на конкурсе социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области,  всероссийское интернет-голосование проходит с 25 января по 5 февраля на страницах Государственного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России  в социальных сетях

В Управлении по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области отметили, что голосование позволит объективно определить финалистов и победителей. Отбор лучших работ проходит в рамках федерального этапа конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни, объявленного Главным управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД России.

Адреса официальных аккаунтов ГУНК МВД России: https://vk.com/gunk_mvd, https://www.instagrame.com/gunk_mvd/.

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