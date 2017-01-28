Россия и Белоруссия снова не нашли взаимопонимания по вопросу цены за газ

14:56, 28 января 2017, ПАИ

Россия и Белоруссия снова не смогли найти взаимопонимание по вопросу цены за газ, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Прогресса нет. Аргументация не меняется, меняются варианты решения, но пока не нашли взаимопонимания. В любом случае мы настаиваем на оплате в полном объеме прошлого года по той формуле, которая была ранее», - отметил вице-премьер.

Ранее сообщалось, что из-за расхождений в подходах к определению цены российского газа между Россией и Белоруссией возник конфликт неплатежей. Всего за 2016 год неплатежи могут достигнуть $500 млн. Россия в ответ поставляет в Белоруссию нефть по сокращенному графику. В первом квартале график предусматривает прокачку в страну 4 млн тонн вместо 5,5 млн тонн, как это было два года назад.