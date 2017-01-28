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Общество

В 2017 году в обход Украины построят более 150 км железной дороги

В 2017 году Железнодорожные войска России возобновят строительство железной дороги в обход Украины и уложат более 150 км рельсошпальной решетки. Об этом сообщил замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков, пишет «Интерфакс».

Общий объем земляных работ в ходе строительства участка железнодорожной ветки Журавка - Миллерово составляет 770 тысяч кубических метров, также будет уложено 154,3 км рельсошпальной решетки.

В ходе рабочей поездки в Воронежскую область для контроля за ходом возведения объекта Дмитрий Булгаков отметил, что работы ведутся на пяти основных участках: Журавка - Зайцевка, Зайцевка - Сергеевка, Сергеевка - Сохрановка, Сохрановка - Кутейниково, Кутейниково - Виноградовка. Замглавы Минобороны также сказал, что проведет 28 января заседание штаба строительства железной дороги, на котором будут обсуждены вопросы ее строительства, включая уточнение сроков окончания работ.

Строительство железной дороги в обход Украины началось в апреле 2015 года. В конце декабря 2016 года впервые с начала работ возведение ветки было приостановлено на период новогодних праздников и возобновилось 15 января текущего года.

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