Великолукский художественный салон отметил свой 10-летний юбилей

17:20, 28 января 2017, ПАИ

В январе великолукский художественный салон отметил свой 10-летний юбилей. За эти годы в нем побывали более трехсот тысяч посетителей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, салон объединил в своих стенах художников, мастеров декоративно-прикладного творчества, фотохудожников.

«Мы рады принимать в нашем салоне всех, кто занимается творчеством. Ведь работы каждого художника, каждого мастер по-своему интересны, и каждый находит своих почитателей. А благодаря таким проектам, как «Творческое лицо провинции», «Новые имена», нам удалось открыть новые, самобытные таланты», - рассказала директор салона Евгения Соо.

В художественном салоне реализуются более 20 творческих проектов, в которых принимают участие художники и мастера декоративно-прикладного творчества не только из Великих Лук и Псковской области, но и из других городов России, ближнего и дальнего зарубежья. «Разнообразная тематика выставок неизменно привлекает посетителей, ведь здесь экспонируется и живопись в самых разных жанрах, и резьба по дереву, и декупаж, и другие виды декоративно-прикладного искусства. Особенно стоит отметить, что многие мастера возрождают старинные, давно забытые народные виды ремесел», - отметили в пресс-службе администрации города.

За десять лет в стенах городского художественного салона были организованы более трехсот различных выставок. Традиционными стали выставки «Рождественский салон», живописи в рамках проекта «Краски года», фотовыставки «Объективная жара», народное творчество.

В юбилейный для города год был реализован еще один творческий проект, посвященный 850-летию Великих Лук. В рамках этого проекта великолукские художники представили свои работы на выставке живописи «Город мой – моя судьба», мастера декоративно-прикладного творчества приготовили выставку «Мы дарим тепло своих рук», весной экспонировалась фотовыставка «От юбилея Победы до юбилея Великих Лук», а юные великолукские мастера подготовили выставку макетов древних Великих Лук «Мой город - капелька России».