В ближайшие два-три года в России пройдут испытания противоракеты нового поколения

17:05, 28 января 2017, ПАИ

В ближайшие два-три года на полигоне Сары-Шаган пройдут испытания новой противоракеты ближнего действия российской системы противоракетной обороны (ПРО). Об этом 28 января заявил в эфире «Эха Москвы» начальник отделения боевых алгоритмов и программ соединения ПРО ВКС России полковник Ильгар Тагиев, пишет РИА Новости.

Ильгар Тагиев рассказал, что ежегодно на полигоне проходят 1-2 испытательных пуска стоящих на вооружении противоракет для подтверждения их тактико-технических характеристик. В ближайшие годы количество пусков на Сары-Шагане увеличится в несколько раз, в том числе, за счет испытаний нового изделия, подчеркнул представитель ВКС РФ.

Также он отметил, что средств перехвата, которые сегодня стоят на вооружении, не имеют аналогов в мире. «Достаточно сказать, что скорость её полета (противоракеты) составляет не менее 3 км/сек, что превышает скорость пули в несколько раз», — добавил Ильгар Тагиев.