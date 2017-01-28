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Общество

В ближайшие два-три года в России пройдут испытания противоракеты нового поколения

В ближайшие два-три года на полигоне Сары-Шаган пройдут испытания новой противоракеты ближнего действия российской системы противоракетной обороны (ПРО). Об этом 28 января заявил в эфире «Эха Москвы» начальник отделения боевых алгоритмов и программ соединения ПРО ВКС России полковник Ильгар Тагиев, пишет РИА Новости.

Ильгар Тагиев рассказал, что ежегодно на полигоне проходят 1-2 испытательных пуска стоящих на вооружении противоракет для подтверждения их тактико-технических характеристик. В ближайшие годы количество пусков на Сары-Шагане увеличится в несколько раз, в том числе, за счет испытаний нового изделия, подчеркнул представитель ВКС РФ.

Также он отметил, что средств перехвата, которые сегодня стоят на вооружении, не имеют аналогов в мире. «Достаточно сказать, что скорость её полета (противоракеты) составляет не менее 3 км/сек, что превышает скорость пули в несколько раз», — добавил Ильгар Тагиев.

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