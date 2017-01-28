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В Псковской области участились квартирные кражи

В последнее время на территории Псковской области участились факты совершения хищений денежных средств из квартир граждан. Жертвами злоумышленников чаще всего становятся пожилые жители региона, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного УМВД. 

В ведомстве рассказали, что преступники могут представляться работниками коммунальных или социальных служб и, например, под предлогом проверки газового оборудования проникать в жилые помещения. «Как правило, они действуют в паре. Пока один из них отвлекает внимание хозяев, другой совершает хищение денег и ценностей», - отметили в УМВД. Полиция располагает информацией о том, что злоумышленники могут сопровождать потерпевших от магазина, ожидать возле подъездов и даже предложить помочь донести сумки или иным способом войти в доверие.

В связи с этим Управление МВД России по Псковской области призывает граждан проявлять бдительность и довести данную информацию до своих пожилых родственников. «Если вам стали известны подобные факты, если у вас во дворе появились подозрительные лица, которые пытаются попасть в подъезды или квартиры, незамедлительно обращайтесь в полицию. Помните, что своим своевременным сигналом вы можете предотвратить преступление!» - подчеркнули в полиции. 

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