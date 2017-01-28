Скончался британский актёр Джон Хёрт

15:25, 28 января 2017, ПАИ

Умер 77-летний британский актер Джон Хёрт. Как сообщает gazeta.ru со ссылкой на издание The Independent, причина смерти не называется.

В июне 2015 года Джон Хёрт объявил, что у него был диагностирован рак поджелудочной железы. Он отмечал, что проходит лечение и «испытывает более чем оптимизм относительно удовлетворительного результата». В октябре того же года актер сообщил, что рак был успешно излечен.

Джон Хёрт родился в 1940 году в городе Честерфилд. Наиболее известен по участию в фильмах «Полуночный экспресс», «1984», «Человек-слон», «Чужой», «Контакт», «Хеллбой: Герой из пекла», «Хеллбой 2: Золотая армия», «Ключ от всех дверей», «V — значит вендетта», «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» и серии фильмов о Гарри Поттере.

Кейн, персонаж Хёрта в фильме «Чужой», был признан одним из самых запоминающихся персонажей в истории кинематографа