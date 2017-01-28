Трамп назвал разговор о снятии санкций с России преждевременным

15:37, 28 января 2017, ПАИ

Президент США Дональд Трамп назвал разговор о снятии санкций с России преждевременным. Такое заявление он сделал на совместной пресс-конференции с премьером Великобритании Терезой Мэй, сообщает rbc.ru со ссылкой на Reuters.

Американский президент также заявил, что надеется на «фантастические отношения» с Россией, но добавил, что, возможно, этого и не произойдет.

В свою очередь, британский премьер заявила, что санкции против России должны оставаться в силе до тех пор, пока не будут выполнены минские договоренности.