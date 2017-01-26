Палкинская прокуратура настаивает на прекращении полномочий палкинского депутата, скрывшего доходы супруги

15:50, 28 января 2017, ПАИ

По требованию прокурора Палкинского района суд снова возложил на Собрание депутатов сельского поселения «Качановская волость» обязанность устранить нарушения законодательства о противодействии коррупции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной прокуратуре.

23 января Палкинский районный суд удовлетворил исковое заявление прокурора района об обязании Собрания депутатов Качановской волости отменить решение от 30 ноября 2016 года, которым было отказано в досрочном прекращении полномочий одного из депутатов. Напомним, что в ходе проверки, проведенной прокуратурой Палкинского района в июне 2016 года, были выявлены грубые нарушения антикоррупционного законодательства в отношении чиновника, который не представил сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении супруги. На основании этого 20 июня прошлого года в адрес главы сельского поселения внесли представление, которое было рассмотрено на внеочередной сессии Собрания депутатов сельского поселения. 8 из 10 депутатов проголосовали против досрочного прекращения полномочий своего коллеги.

В прокуратуре отметили, что принятое Собранием решение противоречило федеральному законодательству, поэтому в суд было направлено заявление о признании незаконным решения представительного органа местного самоуправления об отказе в удовлетворении требований прокурора. 25 августа решением Палкинского районного суда, оставленным в силе апелляционным определением Судебной коллегии по административным делам Псковского областного суда, требования прокурора Палкинского района были удовлетворены. Как указал суд, действующим законодательством на депутатов представительного органа местного самоуправления возложена обязанность, начиная с отчетного 2015 года, представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. В случае несоблюдения данной обязанности предусмотрена ответственность в виде досрочного прекращения полномочий.

Поскольку суд обязал Собрание депутатов Качановской волости устранить допущенные нарушения, 30 ноября 2016 года вновь состоялась сессия представительного органа местного самоуправления, однако, большинство депутатов снова проголосовали против досрочного прекращения полномочий.

В связи с этим прокурор был вынужден снова обратиться в Палкинский районный суд, который 23 января удовлетворил исковое заявление и обязал Собрание депутатов сельского поселения устранить допущенные нарушения закона.

Судебное решение не вступило в законную силу.