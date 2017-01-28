Псковичам напоминают правила безопасности на воде в зимний период

15:59, 28 января 2017, ПАИ

Псковичам напоминают правила безопасности на воде в зимний период. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, бывают случаи, когда люди проваливаются под лед.

«Произойти такое может с любыми, будь то рыболовы, туристы, охотники или местные жители, сокращающие себе путь. Никто не может быть полностью застрахован от несчастного случая на льду и сегодня вопрос не о том, как избежать этого, а что делать, если беда все-таки приключилась», - отметили в МЧС.

В ведомстве рассказали, что, как правило, провалившийся человек никогда сразу не погружается в воду с головой, так как сухая одежда и обувь создают некоторую плавучесть. В этот момент самое главное — не позволить себе уходить в воду вертикально. Нужно быстро и как можно скорее занять горизонтальное положение, отбросив в сторону все, что было в руках — ящик, удочку, черпак, ледобур и прочее. Необходимо попытаться лечь всем телом на лед и сразу откатиться в сторону. Вставать после этого нужно осторожно и медленно: сначала на четвереньки и лишь затем на широко расставленные ноги. Следует учесть, что в мокрой одежде и с водой в сапогах человек становится тяжелее, и при подъеме на лед увеличится динамическое давление.

«Если вы погрузились в воду глубже чем по пояс, то откатиться в сторону уже не получится, тактику нужно менять. Пока полынья еще маленькая, можно попробовать подтянуть ноги к животу, упереться ими в край полыньи и на спине выскользнуть на лед. На этот маневр у вас есть несколько секунд, пока одежда еще полностью не намокла и имеет положительную плавучесть», - продолжили в управлении. - Если вы находитесь в воде примерно по грудь, попробуйте, откинув голову и локти назад, упереться плечами на лед, быстро подтянуть хотя бы одну ногу к животу и оттолкнуться от противоположной кромки льда. Помните, что время пошло, но одна-две, а может и три попытки у вас есть. Используйте их спокойно, без паники и суеты».

Может случиться и так, что край льда обломился, полынья расширилась и оттолкнуться от противоположной кромки уже невозможно. В такой ситуации поможет нож, пара больших гвоздей или специальные «спасалки», которые нужно носить с собой. Воткнув острые предметы в лед, можно, лежа на груди, подтягивать себя, пока ноги не окажутся на льду. Далее — опять откатываться или отползать в том направлении, откуда пришли.

Если сразу самостоятельно выбраться на лед не удалось, нужно беречь силы, ограничить себя в движениях, чтобы сохранить тепло, и звать на помощь. Человек в теплой рыбацкой одежде способен находиться в ледяной воде, держась локтями и предплечьями за кромку льда, достаточно долго. При этом необходимо помнить, что даже при плюсовой температуре воздуха прежде всего охлаждаются кисти рук. Пальцы сначала теряют подвижность, а вскоре появляются первые признаки обморожения. Вот почему, если потеряны рукавицы, нужно натянуть рукава свитера на кисти или сунуть руки под одежду и держаться за кромку льда локтями — так значительно дольше сохраняется тепло собственного тела. А за это время может подоспеть помощь.

Кроме того, в Следственном управлении СК РФ по Псковской области подготовили памятки для родителей. Псковичей призывают не оставлять детей без присмотра вблизи водоёмов.