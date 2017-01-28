Регионам запретили устанавливать торговые наценки на детское питание
Субъектам Российской Федерации запретили устанавливать торговые наценки на детское питание. Соответствующее постановление Правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Изменения внесли в перечень услуг транспортных, снабженческо-сбытовых и торговых организаций, по которым органам исполнительной власти регионов предоставляется право вводить государственное регулирование тарифов и надбавок.
Из документа был исключен абзац о «торговых надбавках к ценам на продукты детского питания (включая пищевые концентраты)».