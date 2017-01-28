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Общество

Железнодорожную станцию города Великие Луки посетил «Студенческий десант»

В рамках ежегодной общероссийской акции МВД России «Студенческий десант» транспортных полицейских посетили студенты Великолукского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Петербургский государственный университет путей сообщения императора Александра 1». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу. 

Сотрудники линейного отдела МВД России на станции Великие Луки провели для студентов экскурсию по железнодорожному вокзалу города Великие Луки, а также беседы с командиром отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции капитаном полиции Романом Жуковым, который рассказал юношам о личной безопасности при проезде железнодорожным транспортом и мерах, предпринимаемых сотрудниками транспортной полиции при обеспечении охраны общественного порядка и безопасности пассажиров.  

Представители «Студенческого десанта» поблагодарили сотрудников транспортной полиции за уникальную возможность получить дополнительные знания для своего профессионального роста, повышения эрудиции и знаний о работе транспортной полиции на станции Великие Луки.

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