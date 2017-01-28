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Общество

В ноябре будут приняты региональные законы об ответственности за нарушение правил благоустройства

Законы об административной ответственности за нарушение правил благоустройства городов должны быть приняты регионами в ноябре 2017 года. Об этом заявил замглавы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Андрей Чибис 27 января на заседании президиума Общественного совета при ведомстве, которое прошло под председательством Сергея Степашина и при участии главы Минстроя России Михаила Меня.

В рамках заседания рассматривался вопрос о приоритетном проекте «Формирование комфортной городской среды». Андрей Чибис отметил, что к концу года субъекты РФ должны обеспечить формирование долгосрочных программ по благоустройству и прописать правила благоустройства. «Фактически это должен быть муниципальный закон, регламентирующий кто и за что отвечает. В нем нужно учесть все вопросы, в том числе связанные с освещением, озеленением и так далее. Также необходимо принять соответствующий закон субъекта РФ об административной ответственности за нарушение правил благоустройства. Это должно быть сделано в ноябре», — сказал Андрей Чибис.

Глава ведомства Михаил Мень отметил, что этот приоритетный проект - первый в России, где решения о том, какие дворы и знаковые объекты ремонтировать, будут приниматься не чиновниками, а жителями городов. Важнейшей целью приоритетного проекта является создание минимальных комфортных условий и безбарьерной среды для всех жителей – для пожилых людей, маломобильных групп.

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