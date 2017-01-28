Два вьетнамца и уроженец Ростовской области отправятся в тюрьму за попытку пересечь границу в Пыталовском районе

18:02, 28 января 2017, ПАИ

Двух граждан Вьетнама и уроженца Ростовской области приговорили к лишению свободы за попытку незаконно пересечь Государственную границу России в Пыталовском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Пыталовского района..

Граждан задержали в пограничной зоне во время движения к российско-латвийской границе сотрудники Пограничного Управления ФСБ России по Псковской области, нарушители находились в 3 км от границы Российской Федерации.

Суд назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 8 месяцев.