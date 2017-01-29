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Экономика

В Пскове ищут арендаторов в новый торговый комплекс на въезде в город возле «Ленты» (ФОТО)

В Пскове ищут арендаторов в новый торговый комплекс на въезде в город возле гипермаркета «Лента», открытие первой очереди которого запланировано на июль 2017 года. Соответствующее объявление было размещено в субботу, 28 января, на популярном сайте объявлений Avito в разделе «Коммерческая надвижимость». 

Согласно сведениям, указанным в объявлении, общая площадь будущего торгового центра по адресу Рижский проспект, 100 составит 5000 м2. При этом торговый центр будет сдаваться в эксплуатацию по очереди отдельными зданиями площадью 1470 м2, а в аренду будут сдаваться площади от 50 м2.

Отметим, на изображениях в объявлении видно, что в здании, сейчас уже фактически построенном возле поворота к «Ленте» с Рижского проспекта, должен разместится ресторан известной международной сети KFC, которая специализируется на блюдах из курицы. При этом в Пскове уже есть 2 заведения этой сети. 

  • Планы строительства торгового центра возле гипермаркета «Лента»
  • Планы строительства торгового центра возле гипермаркета «Лента»
  • Планы строительства торгового центра возле гипермаркета «Лента»
  • Планы строительства торгового центра возле гипермаркета «Лента»
  • Планы строительства торгового центра возле гипермаркета «Лента»
  • Планы строительства торгового центра возле гипермаркета «Лента»
  • Планы строительства торгового центра возле гипермаркета «Лента»

Также на приведённых в объявлении картинках в основных корпусах будущего торгового центра изображен ресторан «Макдональдс» [сейчас точка этой сети есть возле гипермаркета «Империал» — ПАИ], магазины брендов Ostin, «ТВОЕ», Sela и Savage и других.

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