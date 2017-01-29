Сегодня отмечается Международный день без Интернета

09:14, 29 января 2017, ПАИ

Сегодня, 29 января, отмечается Международный день без интернета (International Internet-Free Day).

Как пишет сalend.ru, главная цель данного праздника – полностью отвлечь людей от компьютеров и глобальной сети хотя бы на один день, чтобы прожить этот день исключительно в «реальном» мире, общаться с другими людьми исключительно «вживую» или посвятить его своему любимому хобби, несвязанному с Интернетом.

Свою историю этот праздник ведет с начала 2000-х годов, а инициатором его учреждения, по одним данным, является Британский Институт социальных изобретений, а по другим – британский некоммерческий онлайн-проект «DoBe.org». Единственное, что известно точно – что организаторами Международного дня БЕЗ интернета стали именно активные, продвинутые интернет-пользователи.

Отметим, что за последние десять лет количество пользователей сети интернет увеличилось, по некоторым данным, в 5 раз – до 3 млрд. человек, а средняя скорость интернет-соединения за эти годы выросла более чем в 30 раз.