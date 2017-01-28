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11 нетрезвых водителей поймали на псковских дорогах 28 января

28 января на дорогах Псковской области задержали 11 нетрезвых водителей. Всего были выявлены 346 нарушений Правил дорожного движения, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального УМВД РФ.

В субботу в области зафиксировали 2 ДТП, в которых 2 человека получили погибли и один получил ранения.

Кроме того, за минувшие сутки в органы внутренних дел Псковской области поступили 37 заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях, из них 13 - по городу Пскову. В оперативных сводках УМВД зарегистрировали 22 преступления, в том числе 3 кражи.

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